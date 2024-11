Riassunto: Vasion presenta l’automazione dell’output: la rivoluzione della gestione dell’output e dell’automazione del flusso di lavoro con una soluzione cloud-native

ST. GEORGE, Utah–(BUSINESS WIRE)–Vasion®, pioniere della stampa serverless e dell’automazione orchestrata, ha annunciato il lancio di Vasion Output Automation™, la soluzione SaaS cloud-native che automatizza la gestione dell’output, offrendo ai clienti possibilità di sfruttare l’IA all’avanguardia.





Vasion Output Automation è in grado di eliminare la dipendenza da un’infrastruttura obsoleta e on-premise grazie a un moderno approccio serverless, consentendo ai leader di applicare l’IA, preparando al futuro anche le organizzazioni altamente regolamentate e con elevati requisiti di sicurezza. La soluzione centralizza il controllo amministrativo sia per la stampa business-critical che per la stampa degli utenti finali da un’unica console, integrando perfettamente i sistemi back-end, automatizzando l’output, migliorando la precisione dei dati, la conversione dei documenti digitali e il routing.

