Riassunto: Vasion nomina Scott Lee Chief Product Officer per accelerare l’impatto dell’automazione intelligente della stampa

Il veterano leader nel settore dei prodotti aziendali entra in azienda con comprovata esperienza nell'ampliare le organizzazioni di prodotti e nel creare valore esponenziale

ST. GEORGE, Utah--(BUSINESS WIRE)--Vasion, un leader nella stampa senza server e nella Intelligent Print Automation (automazione intelligente della stampa), oggi ha annunciato la nomina di Scott Lee a Chief Product Officer. Lee porta oltre 25 anni di esperienza nei prodotti di livello C e nella leadership della crescita, trasformando e ampliando società di SaaS aziendale.

In qualità di Chief Product Officer in Vasion, Lee guiderà la gestione dei prodotti, la progettazione dei prodotti e le operazioni dei prodotti. Il neo CPO si concentrerà sull'ampliamento delle solide basi dei prodotti e sulla garanzia del valore per i clienti durante la crescita della società.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

