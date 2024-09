Riassunto: Vasion annuncia la modifica del nome di un prodotto, da PrinterLogic a Vasion Print, segnando una nuova era nella trasformazione digitale

ST. GEORGE, Utah–(BUSINESS WIRE)–Vasion, una delle principali imprese innovatrici nell’automazione dell’orchestrazione, annuncia che la sua soluzione di stampa cloud senza server PrinterLogic è ora Vasion Print. Questa trasformazione strategica ne rispecchia la visione ampliata e l’impegno a offrire soluzioni di automazione complete che vadano oltre la gestione tradizionale delle operazioni di stampa.





Fondata come PrinterLogic, Vasion continua a innovare nell’automazione della stampa e oltre. In precedenza quest’anno ha lanciato Vasion Automate, una soluzione nativa sul cloud che integra funzionalità di automazione delle operazioni di stampa, gestione dell’output, automazione della gestione dei documenti e automazione dei processi commerciali in un’unica piattaforma di automazione orchestrata all’avanguardia. Con questa nuova piattaforma Vasion ha lanciato una nuova denominazione del prodotto per rappresentarne le funzionalità ampliate.

