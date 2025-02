Riassunto: Variational AI annuncia un finanziamento che ha superato le aspettative pari a 5,5 milioni di dollari per lanciare un foundation model per la scoperta di farmaci a piccole molecole

Il nuovo finanziamento darà impulso all'espansione del mercato per un foundation model efficiente in termini di calcolo per le aziende biofarmaceutiche

VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Variational AI, l'azienda alla base di Enki™, un foundation model per la scoperta di farmaci a piccole molecole, oggi ha annunciato il completamento del suo seed round di estensione in eccesso di 5,5 milioni di dollari. Enki™ consente ai team di chimica biofarmaceutica di scoprire in modo efficiente e ottimizzare nuovi risultati e spunti, accelerando la scoperta di farmaci in fase iniziale. Il round di finanziamento ha attratto un forte interesse tra gli investitori, superando l'obiettivo di finanziamento iniziale dell'azienda, riflettendo la fiducia nel potenziale di Enki. Nimbus Synergies ha condotto il round, con la partecipazione di Merck Global Health Innovation Fund, Quimby Investments, Threshold Impact e Defined Capital.

info@variational.ai

604-761-7199