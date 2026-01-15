Riassunto: Vantage Data Centers completa il prelievo di 200 milioni di sterline dalla prima operazione di cartolarizzazione garantita da attività di data center (ABS) nell’area EMEA da 600 milioni di sterline…

Il finanziamento sosterrà l'espansione della società in tutta la regione EMEA per tenere il passo con la domanda di IA e cloud

DENVER e LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--

Vantage Data Centers completa il prelievo di 200 milioni di sterline dalla prima operazione di cartolarizzazione garantita da attività di data center (ABS) nell'area EMEA da 600 milioni di sterline, e aggiunge una nuova tranche di classe B da 54 milioni di sterline

Vantage Data Centers, un fornitore leader mondiale di campus di data center hyperscale, oggi ha annunciato di aver raccolto un ulteriore 254 milioni di sterline in titoli obbligazionari cartolarizzati. 200 milioni di sterline sono stati raccolti attraverso un prelievo delle obbligazioni esistenti di Classe A-2, mentre 54 milioni di sterline sono stati raccolti dalla nuova tranche di Classe B. Questo si aggiunge alla prima emissione pubblica di Vantage nel 2024, che ha raccolto 600 milioni di sterline, il primo ABS di data center in assoluto nell'EMEA completato in sterline.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

