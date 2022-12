Riassunto: Vantage Data Centers annuncia la realizzazione di un secondo campus a Johannesburg

È in corso la creazione di una struttura da 20MW per rispondere alla domanda dei clienti nel maggior mercato di centri dati di tutta l’Africa

DENVER e LUSSEMBURGO–(BUSINESS WIRE)–Vantage Data Centers, leader globale nella fornitura di campus per centri dati hyperscale, oggi ha annunciato la realizzazione di un secondo campus (JNB2) a Johannesburg, in Sudafrica.





Il campus JNB2 Isando è ubicato in posizione strategica a Ekurhuleni, il maggior centro commerciale e industriale dell’area metropolitana di Johannesburg, a circa 17 chilometri dal campus JNB1 Midrand di Vantage, in piena espansione. JNB2 è situato in prossimità dell’aeroporto internazionale OR Tambo e a meno di due chilometri dall’Internet eXchange neutrale NAPAfrica, in una regione che serve da punto di accesso al cloud per diverse grandi aziende tecnologiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

