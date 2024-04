Riassunto: Vantage Data Centers amplia il portafoglio EMEA con il primo campus a Dublino in grado di offrire la soluzione energetica di prossima generazione

Il campus in Irlanda da 52MW aiuterà a soddisfare la domanda dei clienti di infrastrutture digitali in uno dei mercati di data center più grande in Europa

DENVER e LUSSEMBURGO–(BUSINESS WIRE)–Vantage Data Centers, fornitore leader globale di campus di data center hyperscale, ha annunciato oggi il suo accesso al mercato irlandese grazie allo sviluppo di un campus per data center multifase (DUB1). L’azienda investirà più di 1 miliardo di EUR in più fasi per sostenere la costruzione e la consegna del campus in uno dei mercati per data center più grande in Europa. Le prima due fasi consisteranno in 52MW di capacità IT, e si prevede che la prima fase sarà operativa a fine 2024.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

