Riassunto: Vanpowers lancia UrbanGlide in Europa. Realizzata specificamente per i pendolari, questa e-bike intelligente e connessa può percorrere fino a 110 km con una sola ricarica

Ogni UrbanGlide, dotata di un motore da 500 watt, di freni a disco idraulici, di sospensioni per forcella e per sellino e di una batteria da 690 wattora, è completata da un’app intelligente che aiuta i pendolari europei a orientarsi nella giungla di cemento.





FRANCOFORTE, Germania–(BUSINESS WIRE)–Vanpowers ha annunciato ufficialmente il lancio in Europa della sua ultima e-bike, UrbanGlide, una bici elettrica di precisione, a coppia elevata e di potenza costante dotata di un motore da 500 watt ideato per i pendolari che prendono la metropolitana e in grado di percorrere 110 chilometri con una sola ricarica.

Il modello UrbanGlide-Ultra è ora disponibile in pre-ordine al prezzo speciale di 2.599 euro per i primi acquirenti.

Questa e-bike connessa e intelligente può essere provata in anteprima europea e di persona all’EUROBIKE di Francoforte, in programma dal 21 al 25 giugno, al padiglione 8.0, stand H32.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Tiff



(213) 221-5330



tiff@venturepr.co