Riassunto: UWorld lancia i materiali di preparazione all’esame CFA di 2° livello

Ci sono voluti più di due anni per mettere a punto i nuovi strumenti per aiutare i candidati a passare un esame con una percentuale nazionale di successo del 40%

DALLAS–(BUSINESS WIRE)–UWorld, leader mondiale nell’apprendimento online per la preparazione a esami molto impegnativi, oggi ha annunciato la disponibilità dei suoi materiali di preparazione all’esame CFA di 2° livello di Chartered Financial Analyst® (CFA®). In risposta alla domanda globale e al feedback a cinque stelle dal lancio del prodotto del 1° livello, la divisione Finance di UWorld ha impiegato più di due anni a creare materiali per esami di 2° livello per colmare una lacuna sul mercato della preparazione agli esami.

