Riassunto: UserTesting propone nuovi modelli di test per le aziende che desiderano soddisfare la crescente domanda di prodotti, servizi ed esperienze sostenibili

UserTesting può aiutare le organizzazioni fortemente orientate alla sostenibilità a identificare rapidamente i dati analitici necessari per sviluppare la migliore esperienza cliente possibile

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–UserTesting (NYSE: USER), leader nell’analisi dei comportamenti umani in base a video, ha annunciato in data odierna il lancio di nuovi modelli di test per la Piattaforma Human Insight di UserTesting® che consente alle aziende orientate o interessate alla sostenibilità di ottenere feedback rapidi dai propri segmenti di pubblico di destinazione tramite modelli di pianificazione test pronti all’uso. Data la sempre maggiore attenzione prestata dai consumatori verso una cultura e prodotti sostenibili, le aziende si stanno adoperando per soddisfare tale domanda e rimanere concorrenziali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

UserTesting, Inc.



Chris Halcon



415-699-0553



chalcon@usertesting.com