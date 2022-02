Riassunto: UserTesting introduce nuovi modelli di valutazione delle esperienze di shopping sulle piattaforme social

Nuove funzionalità consentono a marchi, prodotti e servizi di ottimizzare con continuità le esperienze di shopping nei propri social media attraverso una migliore comprensione delle aspettative in costante evoluzione degli acquirenti

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–UserTesting (NYSE: USER), azienda leader nell’analisi dei comportamenti umani sulla base di video, ha diffuso oggi nuovi modelli di commercio social per la propria piattaforma Human Insight, progettata per consentire alle aziende di ottenere dagli acquirenti feedback di attivazione rapidi sulle piattaforme di social media più famose come TikTok, Facebook, Instagram, Pinterest e WhatsApp, in modo da poter offrire loro esperienze di acquisto più incisive e coinvolgenti.

“Avendo superato persino il traffico di Google, TikTok è diventato l’anno scorso il sito web più popolare del 2021” ha dichiarato Andy MacMillan, amministratore delegato di UserTesting.

