Riassunto: USB Implementers Forum (USB-IF) lancia un nuovo programma di test di conformità per gli OEM/ODM in supporto della direttiva sui caricatori comuni dell’UE

Permette ai OEM/ODM di dimostrare la conformità agli standard IEC 62680 (USB)

BEAVERTON, Ore.–(BUSINESS WIRE)–USB Implementers Forum (USB-IF), l’organizzazione di supporto per la promozione e l’adozione della tecnologia USB, oggi ha annunciato il lancio del Programma di specifiche USB-IF per la conformità a IEC 62680 (USB). Questa nuova iniziativa è pensata per aiutare i Produttori di attrezzature originali (OEM)/Produttori di dispositivi originali (ODM) a rispettare i requisiti di base della Direttiva sui caricatori comuni dell’Unione Europea (UE) che impone l’utilizzo di tecnologia standard nei caricatori in un’ampia gamma di dispositivi a batteria nell’UE.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.

