Riassunto: USB-IF annuncia l’adozione di nuovi loghi relativi alla potenza nominale dei cavi Certified USB Type-C®

Il nuovo Certified USB Logo Program (Programma per il logo Certified USB) è inteso ad uniformare il branding presso i consumatori per le soluzioni basate sulle Specifiche di erogazione potenza USB4™, USB Type-C® e USB

Dati salienti:





USB-IF istituisce nuovi loghi per i cavi Certified USB Type-C® affinché ne attestino le capacità di potenza in watt, indicando in modo chiaro il supporto di potenze da 60 e 240 watt, ai sensi della Specifica di erogazione potenza USB 3.1.

I loghi riportanti la dicitura “Certified USB4™” (Certificato USB4) sono stati aggiornati in parallelo per uniformare il branding nell’ambito del Programma per il logo Certified USB.

Si ricorda ai consumatori di acquistare i prodotti Certified USB esclusivamente da fonti fidate riportanti i loghi “USB-IF Certified” sulle confezioni, nelle istruzioni allegate ai prodotti oppure sui cavi o sui dispositivi in sé.

BEAVERTON, Oregon–(BUSINESS WIRE)–USB Implementers Forum (USB-IF), l’organizzazione che si adopera per la promozione dell’avanzamento e dell’adozione della tecnologia USB, ha annunciato in data odierna l’implementazione di nuovi loghi per la potenza nominale dei cavi Certified USB Type-C® affinché indichino chiaramente ai consumatori le capacità di potenza dei cavi USB-C®.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Joe Balich



USB-IF, Relazioni pubbliche



+1 503-619-4113



press@usb.org