Riassunto: Uptime Institute lancia una valutazione standardizzata e completa dei rischi infrastrutturali per il settore finanziario

Una valutazione progettata per aiutare le FSI a identificare e mitigare il rischio dell’infrastruttura digitale e sostenere la conformità normativa

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Uptime Institute ha annunciato oggi il lancio della sua nuova valutazione standardizzata e completa dei rischi infrastrutturali per le istituzioni del settore finanziario (Standardized, Comprehensive Infrastructure Risk Assessment for Financial Sector Institutions, SCIRA-FSI). SCIRA-FSI è una nuova offerta di servizi professionali della Global Digital Infrastructure Authority, Uptime Institute, che valuta gli ambienti IT critici in data center aziendali, data center multi-tenant e cloud pubblici e privati, per identificare e ridurre i rischi di interruzione fisica e operativa del servizio.

In risposta alle recenti interruzioni subite da FSI di alto profilo e alla crescente complessità delle architetture IT ibride, oltre 30 autorità di vigilanza finanziaria in Europa, in collaborazione con l’Autorità bancaria europea, hanno implementato requisiti normativi progettati per incoraggiare pratiche di gestione del rischio più efficaci.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Brenda South, Uptime Institute



bsouth@uptimeinstitute.com