Riassunto: Uptime Institute lancia l’Uptime Institute Sustainability Assessment per l’infrastruttura digitale

La nuova valutazione consente alle organizzazioni di identificare, documentare, tenere traccia e generare report sulle metriche e sui programmi di sostenibilità all’interno della loro struttura IT

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Uptime Institute ha annunciato oggi il lancio della completa soluzione Uptime Institute Sustainability Assessment, un servizio di valutazione e assegnazione che consente alle aziende di valutare, confrontare e dimostrare in modo chiaro le credenziali di sostenibilità della loro infrastruttura digitale a tutte le parti coinvolte, sia che le loro applicazioni vengano distribuite nei data center propri gestiti all’interno dell’azienda, o in data center in co-location, oppure ospitati da terze parti, come hyperscaler o provider di servizi gestiti.





Le organizzazioni che si sottopongono alla valutazione Uptime Institute Sustainability Assessment saranno in grado di sviluppare una visione chiara del loro stato di sostenibilità e dei risultati ottenuti fino ad oggi in un’ampia gamma di funzioni e criteri aziendali indipendenti e interdipendenti, per poi monitorare e dimostrare i progressi nel tempo, sia internamente che esternamente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

