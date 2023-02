Riassunto: Uptime Institute completa l’acquisizione di LEET Security S.L. per offrire un sistema completo di valutazione della sicurezza informatica

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Uptime Institute, (“Uptime”), l’autorità globale in materia di infrastrutture digitali e una società del portafoglio di Dominus Capital, L.P., oggi annuncia di aver completato l’acquisizione di LEET Security S.L. LEET Security propone una metodologia e un sistema di rating indipendenti per la valutazione del rischio per la cybersicurezza progettati per identificare, caratterizzare e valutare in modo specifico il rischio per la sicurezza IT all’interno di qualunque servizio che utilizza l’infrastruttura digitale per qualsiasi aspetto della propria erogazione.

Tutte le organizzazioni e i rispettivi partner dei servizi ICT sono sottoposti a una pressione sempre maggiore per garantire la sicurezza della propria infrastruttura digitale, in risposta al panorama delle minacce di rischio informatico, complesso e in continua evoluzione.

