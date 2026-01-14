Riassunto: Uptime Institute annuncia il report Five Data Center Predictions for 2026

Mentre l'intelligenza artificiale passa oltre i programmi pilota e la sperimentazione, i progettisti e gli operatori delle infrastrutture affrontano una serie di grandi sfide che vanno dal potere, alla resilienza, alla sostenibilità, all'automazione

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Uptime Institute oggi ha annunciato la pubblicazione del suo report Five Data Center Predictions for 2026 per guardare oltre le tendenze più ovvie del 2026 ed esaminare alcuni degli ultimi sviluppi e sfide che plasmano il settore delle infrastrutture digitali. Le previsioni del 2026 si incentrano sulla crescita continua del settore e le relative sfide, pur riconoscendo l'AI come uno strumento di accelerazione della crescita potente e innovativo. Mentre l'AI è un elemento principale alla base di un'ondata di investimenti che sosterrà l'infrastruttura digitale per decenni a venire, la rapidità e le dimensioni finali dei lavori di ampliamento non sono al momento ancora chiare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

