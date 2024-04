Riassunto: Upstream Security riceve un finanziamento da Cisco Investments mentre aumenta vertiginosamente la richiesta di soluzioni per la cybersecurity IoT

I veicoli connessi e i dispositivi IoT mobili introducono livelli aggiuntivi di rischi informatici, creando minacce contro la disponibilità operativa e la sicurezza di dati sensibili

ANN ARBOR, Michigan–(BUSINESS WIRE)–Upstream Security, una delle principali imprese nel settore della rilevazione e riposta estese (XDR, extended detection and response) in relazione alla cybersecurity dell’IoT e di veicoli connessi, oggi ha annunciato di avere ricevuto un finanziamento da Cisco Investments. La proliferazione di dispositivi IoT complessi in vari settori – mobilità, automotive e trasporti – comporta efficienze operative senza precedenti, soluzioni e servizi basati sui dati e un’eccezionale esperienza del cliente. Tuttavia, la connettività avanzata e i componenti definiti da software aprono la strada a rischi informatici su grande scala, minacciando l’integrità dei dati e la disponibilità aziendale.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente per i media

Shira Sarid-Hausirer



shiras@upstream.auto