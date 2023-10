Riassunto: Uno studio sull’impatto economico totale rileva che la soluzione per la protezione contro attacchi DDoS NETSCOUT Arbor fornisce un ritorno sull’investimento pari al 223%

I clienti hanno ottenuto questo vantaggio rilevando con largo anticipo e mitigando tempestivamente le minacce, riducendo i tempi di fermo tramite un MTTR più breve, migliorando lo stato di prontezza operativa e individuando nuove opportunità di ricavi

WESTFORD, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–NETSCOUT SYSTEMS, INC. (NASDAQ: NTCT), leader nello sviluppo di soluzioni per la protezione contro gli attacchi DDoS, la sicurezza informatica e la gestione delle prestazioni, oggi ha rivelato i risultati di uno studio Total Economic Impact™ commissionato nel mese di ottobre 2023 a Forrester Consulting per la valutazione del contenimento dei costi e dei vantaggi commerciali dell’implementazione della soluzione per la protezione contro attacchi DDoS NETSCOUT Arbor. I clienti che la utilizzano possono far fronte efficacemente ad attacchi DDoS, ridurre al minimo i tempi di fermo, ridurre le possibili penalità correlate a contratti di manutenzione e offrire servizi di altissima qualità tramite un’analisi intelligente del traffico.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

