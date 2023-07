Riassunto: Uno studio rivoluzionario condotto da ABS indaga il potenziale della propulsione nucleare per fini commerciali

I modelli di un innovativo progetto di ricerca mostrano l’impatto dei reattori nucleari su una nave portacontainer e una petroliera

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Il rivoluzionario impatto della propulsione nucleare sul design, sull’operatività e le emissioni di una nave portacontainer da 14k TEU e una petroliera Suezmax da 157k DWT è stato riportato da ABS e Herbert Engineering Corp. (HEC) in uno studio innovativo.









ABS ha commissionato ad HEC di portare avanti uno studio per indagare il potenziale della tecnologia più moderna e avanzata per i reattori nucleari per scopi di propulsione acquatica per fini commerciali. Questa ricerca è stata sviluppata per aiutare l’industria navale a comprendere la fattibilità e le implicazioni in termini di sicurezza di un argomento importante come la propulsione nucleare, così come per supportare lo sviluppo di progetti futuri. .

