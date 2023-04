Riassunto: Uno studio a cura di Alight rileva che i datori di lavoro europei non allineano l’offerta dei benefit alle esigenze e alle fasi della vita dei dipendenti

Secondo i dati, solo tre dipendenti su dieci in Europa ritengono che il datore di lavoro soddisfi le loro esigenze specifiche in termini di benefit

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Secondo Alight, fornitore leader di tecnologia e servizi sul cloud per il capitale umano, le esigenze e priorità dei benefit per i dipendenti europei variano a seconda della loro fase di vita, del genere e dell’area geografica in cui vivono. Questa affermazione si fonda sui risultati del nuovo report 2023 ‘Building a Benefits Strategy Fit for the Future’ (Realizzare una strategia dei benefit adatta al futuro) di Alight, frutto delle interviste con 1.400 dipendenti e 420 datori di lavoro di organizzazioni medio-grandi di Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna, per sondarne la percezione in materia di programmi di benefit.

