Riassunto: Uno storico progetto per collegare Roma e la Città del Vaticano utilizza una tecnologia avanzata e conoscenze locali per far sì che la rete idrica sia sempre funzionale

Lo spostamento di un’importante infrastruttura per le acque reflue consentirà la costruzione di un collegamento pedonale per 35 milioni di visitatori per il Giubileo 2025

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–La tecnologia degli impianti idrici sta svolgendo un ruolo cruciale in un progetto di rigenerazione urbana finalizzato a collegare Roma e la Città del Vaticano per il Giubileo 2025. Lo storico progetto estenderà il sottopasso del lungotevere in Sassia per consentire la creazione di una nuova zona pedonale che collegherà Castel Sant’Angelo a Piazza San Pietro. L’estensione sarà completata mentre la città di Roma si prepara a dare il benvenuto a 35 milioni di persone per il Giubileo – un anno speciale di indulgenza plenaria concessa dalla Chiesa.





