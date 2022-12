Riassunto: Uno dei più importanti innovatori nel settore dei pagamenti sceglie la tecnologia Verimatrix XTD per rafforzare la sicurezza informatica

La soluzione per i pagamenti aziendali di Tidypay si avvantaggia della protezione costante contro il reverse engineering e molte altre minacce

AIX-EN-PROVENCE, Francia & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che Tidypay, società norvegese che sviluppa soluzioni per pagamenti a livello aziendale con flessibilità adeguata per imprese di qualsiasi dimensione, ha scelto le tecnologie Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) per proteggere e monitorare le app alla base delle proprie soluzioni.

Uno dei principali service provider europei nel settore dei pagamenti che mira a semplificare notevolmente il percorso da seguire per effettuare pagamenti, Tidypay ha scelto Verimatrix XTD per rafforzare la sicurezza delle soluzioni Tidypay One, Tidypay eCom e Tidypay GO che sono alla base dei suoi numerosi servizi – sistemi POS integrati, sistemi di contabilità e singoli dispositivi mobili autonomi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente Verimatrix per gli investitori

Jean-François Labadie, Direttore finanziario



finance@verimatrix.com

Referente Verimatrix per i media

Matthew Zintel



matthew.zintel@zintelpr.com