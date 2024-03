Riassunto: Uniti per il Bitcoin: oltre 20 organizzazioni di criptovalute si uniscono all’iniziativa globale Bitcoin Emoji

Le aziende di criptovalute, le organizzazioni no-profit, le comunità decentralizzate e i fondi VC si uniscono per ottenere l’emoji ufficiale di un Bitcoin, aggiunto a tutte le tastiere digitali

VILNIUS, Lituania–(BUSINESS WIRE)–Oltre 20 organizzazioni di criptovalute, comprese BTC Inc, Bitget, Brink, Chainalysis, Hacken, Nansen e Unstoppable Domains si sono riunite per il movimento ‘Bitcoin Deserves an Emoji’ avviato da Nexo. Unendo la comunità globale delle criptovalute, l’iniziativa mira a introdurre un emoji di Bitcoin in tutte le tastiere digitali ed evidenziare la tripla identità delle criptovalute, come denaro, tecnologia e cultura nella società odierna.





Questa iniziativa guidata dalla comunità inizia con una petizione da 50 giorni su Change.org, seguita da una proposta ufficiale all’Unicode Consortium durante il periodo di presentazione delle proposte 2024.

