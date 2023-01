Riassunto: Un’indagine di SecurityScorecard rileva che il 48% della produzione critica globale è a rischio significativo di violazioni

È necessario uno standard globale di misurazione dei rischi per la cybersicurezza per costruire la resilienza informatica e affrontare la mancanza di fiducia nelle infrastrutture critiche

DAVOS, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–SecurityScorecard, il leader globale nella valutazione della cybersicurezza, oggi ha annunciato i risultati della nuova relazione Addressing the Trust Deficit In Critical Infrastructure (Rispondere alla mancanza di fiducia nelle infrastrutture critiche), in cui si evidenzia che il 48% delle organizzazioni manifatturiere ottiene una valutazione “C”, “D” o “F” sulla piattaforma per la valutazione della sicurezza di SecurityScorecard. Pubblicato in concomitanza con il meeting annuale del World Economic Forum (WEF), il documento ha analizzato lo stato attuale della resilienza informatica nei settori delle infrastrutture critiche quali energia, chimica, sanità e altri, come specificato dall’agenzia statunitense per la sicurezza IT e delle infrastrutture (CISA, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Derek Delano



SecurityScorecard



ddelano@securityscorecard.io

(646) 457-4513