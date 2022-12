Riassunto: Un’indagine a cura di Sermo rileva opportunità per formare i professionisti della medicina generale sulla PrEP e per migliorarne l’adozione da parte dei pazienti

Quasi la metà dei professionisti di medicina generale riferisce di non conoscere abbastanza le opzioni della PrEP per poterne discutere con i pazienti

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–In occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS, la community online dedicata ai medici Sermo, leader nelle informazioni mondiali per gli operatori sanitari professionali (HCP) di tutto il mondo, ha pubblicato una nuova indagine che rileva come il 46% del personale di medicina generale, tra cui medici di base, ostetrici/ginecologi e pediatri, riferisca di non essere sufficientemente informato sulle opzioni terapeutiche PrEP attualmente approvate per poterle prescrivere ai pazienti, mentre il 98% degli infettivologi ha risposto di conoscere sufficientemente i farmaci PrEP, il che evidenzia l’esigenza di ulteriore formazione, da parte delle parti interessate del settore, mirata agli specialisti delle malattie non infettive.





