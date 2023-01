Riassunto: Un’impresa globale con una cultura aziendale premiata e che sviluppa soluzioni CX lancerà operazioni in Egitto e Polonia creando migliaia di posti di lavoro ibridi

L’espansione di Alorica sosterrà le economie locali e risponderà alla domanda crescente di servire clienti nella regione EMEA grazie alla scalabilità e alle capacità multilingue offerte

IRVINE, CalifORNIA–(BUSINESS WIRE)–Alorica Inc., leader fidato nello sviluppo di soluzioni per l’esperienza del cliente (CX) di nuova generazione, oggi ha annunciato piani di espansione in Africa e in Europa che si articoleranno nel lancio di operazioni nel Cairo, Egitto e a Łódź, Polonia. Alorica – uno dei più grandi outsourcer di processi aziendali (BPO) a livello internazionale con 100.000 dipendenti in 17 Paesi e 24 anni di esperienza nel settore della CX – continua a crescere e diversificare la sua forza lavoro ineguagliata e ora è presente in questi nuovi mercati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

