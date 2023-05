Riassunto: Un’importante casa automobilistica globale sceglie Eaton per la fornitura di unità staccabatteria per diversi modelli di veicoli elettrici

KARLSRUHE, Germania–(BUSINESS WIRE)–Eaton, l’azienda per la gestione intelligente dell’energia, oggi ha annunciato che la sua attività eMobility ha ricevuto un contratto per la fornitura della sua unità staccabatteria (BDU, Battery Disconnect Unit), nelle configurazioni da 400 e da 800 volt, a un produttore mondiale di veicoli per l’utilizzo nelle auto elettriche. La BDU di Eaton integra la tecnologia Breaktor® dell’azienda per la protezione dei circuiti nei veicoli elettrici (EV), riducendo complessità e costi. Eaton presenterà questa tecnologia a The Battery Show di Stoccarda, in Germania, in programma il 23-25 maggio 2023, e proporrà una discussione sulla sicurezza funzionale dei sistemi dei veicoli elettrici il 25 maggio nel corso della conferenza.





