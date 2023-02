Riassunto: Unilumin, Megapixel VR e Userful certificano avanzate soluzioni AV e LED per le aziende

La nuova certificazione dei partner tecnologici offre soluzioni affidabili e di qualità elevata per le attività commerciali delle imprese

SAN RAMON, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Userful Corporation, fornitore di piattaforme come servizio (PaaS, Platform-as-a-Service) leader nel mercato AV over IP enterprise, e Unilumin, fornitore di soluzioni LED d’eccellenza nel comparto dei display LED e di prodotti per illuminazione di alta qualità, insieme a Megapixel VR, hanno certificato l’integrazione delle rispettive tecnologie AV avanzate.

Questa convalida consente ai clienti enterprise di modernizzare le implementazioni AV e LED per sale controllo, segnaletica digitale, sale riunioni e video wall artistici.

La premiata tecnologia dei display LED di Unilumin, testata sul mercato, e la sua competenza produttiva unita alla storia di successo nelle installazioni si abbinano in maniera ideale con la piattaforma AV over IP di Userful definita da software, per offrire una soluzione impareggiabile, gestita a livello centrale, sicura e scalabile per numerosissime applicazioni AV professionali.

