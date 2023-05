Riassunto: UniCredit e Mastercard ampliano la collaborazione per i pagamenti

Un impegno senza precedenti, il primo del genere in Europa

L’accordo si estende a 13 banche in 12 mercati su tutti i prodotti delle carte di credito, per un totale di 20 milioni di carte

L’attenzione è sull’accelerazione dell’innovazione e una migliore esperienza clienti

MILANO–(BUSINESS WIRE)–UniCredit e Mastercard oggi annunciano un’espansione globale della loro collaborazione nei pagamenti.

L’accordo stabilisce le basi per l’inizio di una forte collaborazione coerente con la strategia UniCredit Unlocked. È la prima volta che una grande banca commerciale adotta un’unica strategia multimercato di queste dimensioni per le carte di credito in Europa. La strategia riunisce in un unico accordo la capacità di UniCredit di utilizzare il peso collettivo di 13 banche come un’unica istituzione e l’esperienza di Mastercard nel settore dei pagamenti con carta di credito.

