Riassunto: UNAVETS entra a far parte del Consorzio Petabyte dedito alla trasformazione dell’esperienza di cura degli animali domestici per dottori, pazienti e le loro famiglie

UNAVETS è l’ultimo gruppo veterinario in ordine di tempo ad annunciare di aver stretto una collaborazione con Petabyte e il Consorzio Petabyte per contribuire alla creazione di un software destinato alla prossima generazione di equipe veterinarie

BELLEVUE, Washington e MADRID–(BUSINESS WIRE)–UNAVETS (“UNAVETS”), una piattaforma europea per i centri veterinari che conta oltre 43 studi in Spagna e Portogallo, ha annunciato quest’oggi di aver stretto una partnership con Petabyte Technology (“Petabyte”), una società di software per il settore veterinario, per entrare a far parte del nuovo Consorzio Petabyte, che punta a ripulire e standardizzare i dati per migliorare le prassi in questo campo ovunque nel mondo.

Petabyte rivoluziona la gestione dei pazienti per gli ospedali veterinari, grazie alla sua suite di soluzioni software, che include Rhapsody, un sistema di gestione delle informazioni degli studi medici (Practice Information Management System, PIMS) basato sul cloud, Petabyte Analytics, una piattaforma analitica a livello aziendale e Boop, un’app per dispositivi mobili che semplifica l’esperienza di cura degli animali domestici per i loro proprietari.

