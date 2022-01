Riassunto: Un’app per la messaggistica privata lanciata sulla rete xx decentralizzata e resistente ai quanti

xx messenger su base blockchain protegge il contenuto di messaggi e i metadati con un’inedita resistenza ai quanti

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–La prima app di messaggistica al mondo resistente ai quanti, xx messenger, è stata lanciata oggi sulla rete xx. xx messenger permette agli utenti di comunicare in tempo reale attraverso centinaia di nodi decentralizzati operanti in tutto il mondo. L’app è scaricabile su IOS e Android, offre chat di gruppo, oltre alla condivisione di foto e file audio, ed è progettata per un utilizzo facile e un facile passaggio da tradizionali app di messaggistica.





A differenza delle app di messaggistica esistenti, xx messenger utilizza crittografia resistente ai quanti per proteggere i contenuti dei messaggi dalla decodifica e il software cMix per offuscare o distruggere i metadati, ovvero le informazioni su chi invia messaggi, quando li invia, da dove li invia e chi li riceve.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:



Joseph Hunt



jo@serotonin.co