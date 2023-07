Riassunto: Una vittoria esemplare per Ripple e l’intera industria delle criptovalute in una causa contro la SEC

Una sentenza stabilisce che XRP non è un titolo: una vittoria prima nel settore contro la SEC segna un precedente per altri token negli Stati Uniti

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Fin dal primo giorno, Ripple ha dichiarato che la causa intentata dalla SEC contro la società (e il suo CEO e Presidente) era infondata e un ulteriore tentativo di imporre regolamenti attraverso l’intimidazione e l’applicazione degli obblighi di legge. La decisione del Tribunale del 13 luglio è una sentenza emblematica non solo per Ripple, ma per l’intera industria statunitense delle criptovalute.





Questo caso ha sempre riguardato soltanto una cosa: ovvero se XRP, un cripto token, potessa essere un contratto di investimento e quindi un titolo di fronte alla legge.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

