Riassunto: Una ricerca rivela come le limitazioni nello sviluppo software costano alle banche un 5% annuo in Payment Revenues perse

Le banche scelgono sempre di più un approccio di sviluppo low-code per l’elaborazione dei pagamenti così da gestire al meglio il proprio percorso di trasformazione digitale

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Una ricerca indipendente condotta da Celent per conto di Icon Solutions stima come i limiti nella capacità degli sviluppatori software stia impattando le Payment Revenues delle banche del 5% nel corso degli ultimi due anni. Questa situazione sta aumentando l’interesse verso strumenti, soluzioni e piattaforme low-code per accelerare il processo di sviluppo di servizi profittevoli, mantenendo al tempo stesso il controllo su tutto il processo di sviluppo.





Lanciato oggi a Sibos, il sondaggio per le banche Tier 1 situate in Nord America ed Europa ha scoperto come i modelli di elaborazione dei pagamenti per gli account rimane sotto un importante livello di pressione.

