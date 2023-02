Riassunto: Una ricerca di SecurityScorecard dimostra che il 98% delle organizzazioni mondiali ha rapporti commerciali con almeno una terza parte soggetta a violazioni

Il settore dei servizi informativi supera di 2,5 volte il numero dei rapporti commerciali con terze parti rispetto alla media complessiva; il comparto finanziario vanta il minor numero di rapporti commerciali con terze parti

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–SecurityScorecard, leader globale nella valutazione della sicurezza informatica, e The Cyentia Institute, società di ricerca indipendente sulla cybersicurezza, oggi hanno pubblicato una ricerca in cui si rileva che il 98% delle organizzazioni ha rapporti commerciali con almeno una terza parte soggetta a una violazione nel corso degli ultimi due anni. Lo studio, Close Encounters of the Third (and Fourth) Party Kind (Incontri ravvicinati del tipo con terze – e quarte – parti), ha rilevato inoltre che il 50% delle organizzazioni ha avuto rapporti commerciali indiretti con almeno 200 quarte parti fornitrici soggette a violazione nell’ultimo biennio.

