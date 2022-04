Riassunto: Una ricerca di Fluence rivela che l’utilizzo concomitante dell’illuminazione interchioma e dell’illuminazione dall’alto ad elevata intensità conduce a rese più elevate

Fluence ha studiato, in collaborazione con Wageningen University & Research, gli effetti dell’utilizzo concomitante dell’illuminazione interchioma e dell’illuminazione dall’alto sulla resa e sulla morfologia di cetrioli e pomodori

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Fluence by OSRAM (Fluence), prestigioso fornitore di soluzioni di illuminazione LED ad alta efficienza energetica per la produzione commerciale di cannabis e alimenti, ha comunicato i risultati di una ricerca sull’illuminazione interchioma condotta in collaborazione con Wageningen University & Research (WUR). Nella ricerca di Fluence l’utilizzo dell’illuminazione interchioma ad alta intensità in combinazione con l’illuminazione dall’alto ha determinato un aumento della resa delle cultivar di cetriolo Hi Power e Skyson, nonché delle cultivar di pomodoro Merlice e Brioso.

Sulla scia della ricerca pluriennale condotta da Fluence sugli effetti generali delle soluzioni di illuminazione ad ampio spettro sullo sviluppo delle piante, Fluence e WUR hanno approfondito lo studio degli effetti di vari tipi di diffusione e intensità della luce sulla morfologia delle piante e sulla qualità dei frutti nell’arco di una stagione invernale.

“I coltivatori utilizzano da decenni gli stessi parametri di riferimento per le strategie di illuminazione nella coltivazione di viti.

