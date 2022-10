Riassunto: Una nuova ricerca rivela le opportunità di ‘elaborazione dei pagamenti come business’ per le banche

Un’indagine sui principali istituti bancari identifica gli approcci per trasformare i pagamenti basati sui conti correnti da centro di costi a flusso di entrate

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Una ricerca indipendente a cura di Celent e commissionata da Icon Solutions ha rivelato che, in risposta alle pressioni commerciali e ai cambiamenti degli schemi e dei requisiti normativi, l’elaborazione dei pagamenti si sta trasformando da prodotto di base a business in grado di creare nuove e interessanti opportunità di valore per le banche.

L’indagine, presentata oggi in occasione di Sibos, evidenzia come l’attuale modello di elaborazione dei pagamenti ‘da conto a conto’ (A2A) sia insostenibile, con l’86% delle banche di primo livello che riscontrano difficoltà nel conservare i margini di profitto sui pagamenti, rispetto al 59% del 2021.

