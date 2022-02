Riassunto: Una nuova ricerca rivela i migliori investimenti nel settore immobiliare per l’acquisizione della cittadinanza o della residenza

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Henley & Partners, nell’ambito di una partnership stretta con Deep Knowledge Analytics, ha lanciato Best Investment Migration Real Estate Index – un nuovo esclusivo strumento di analisi finalizzato alla valutazione dei programmi di migrazione degli investimenti in proprietà immobiliari come percorso di acquisizione della cittadinanza o della residenza.

Negli ultimi 12 mesi la società di consulenza sull’acquisizione della cittadinanza o della residenza, leader mondiale nel settore, ha riscontrato un aumento dell’80% nel numero di richieste di informazioni – il 2020 era stato già un anno record a questo riguardo – dovuto al fatto che molti ricchi investitori si sono precipitati a diversificare i loro domicili e al contempo i loro portafogli d’investimento allo scopo di ottenere una scelta e accesso globale più vasti come riparo dall’incessante volatilità politica e dei mercati.

