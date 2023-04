Riassunto: Una nuova ricerca di CSC rileva che un record DNS su cinque è suscettibile di dirottamento di sottodomini a causa di un’igiene informatica insufficiente

L’azienda lancia la prima soluzione di monitoraggio dei sottodomini per fornire informazioni utili sui record DNS non funzionanti

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–CSC, società di registrazione di domini di livello enterprise e leader mondiale nella mitigazione delle minacce ai domini e al domain name system (DNS), ha rilasciato oggi il suo “Subdomain Hijacking Vulnerabilities Report” che ha esaminato oltre 440.000 record DNS e ha scoperto che oltre il 21% dei record DNS punta a contenuti che non si risolvono, lasciando molte aziende vulnerabili al subdomain hijacking. Inoltre, oltre 277.000 (63%) mostrano codici di stato di errore come “404 not found” o “502 bad gateway”.

