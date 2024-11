Riassunto: Una nuova ricerca conferma: le principali aziende idriche vanno verso l’obiettivo di emissioni nette pari a zero

Il settore idrico accelera la decarbonizzazione nel tentativo di ridurre il 2% delle emissioni di carbonio su scala mondiale

Il 75% delle aziende intervistate intende raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas serra entro il 2040; il 48% ha fissato un obiettivo specifico di emissioni nette pari a zero

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–I leader mondiali si riuniscono questa settimana a Baku, in Azerbaigian, per accelerare la decarbonizzazione dell’economia mondiale in occasione della 29a Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Il settore idrico, che rappresenta quasi il 2% delle emissioni di carbonio a livello mondiale, risponde all’appello con strategie ambiziose che adottano tecnologie avanzate per ridurre l’impronta di carbonio del settore.





