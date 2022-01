Riassunto: Una nuova analisi tecnica ESG sottolinea gli esclusivi vantaggi dei risparmi nei costi offerti dal Tiered Backup Storage di ExaGrid per ambienti Commvault con un aumento triplicato nella deduplicazione dei dati

Un’analisi ESG rivela che ExaGrid offre un miglioramento triplicato della deduplicazione dei dati e una facile gestione con Commvault

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica soluzione Tiered Backup Storage del settore, oggi ha annunciato che un’analisi tecnica ESG di recente pubblicazione, ExaGrid with Commvault: Maximum Deduplication Savings with Easy Management (ExaGrid con Commvault: massimi risparmi nella deduplicazione con una facile gestione) di Kerry Dolan, Sr. IT Validation Analyst e Craig Ledo, IT Validation Analyst, documenta la validazione ESG dei test di ExaGrid che hanno dimostrato i risparmi in termini di capacità e la facilità di utilizzo possibili grazie a una soluzione di backup combinata ExaGrid e Commvault.

