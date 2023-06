Riassunto: Un workshop di ricerca di AOMedia evidenzierà le ultime novità in materia di codec dei media al QoMEX 2023

La collaborazione tra i membri dell’Alliance e la comunità accademica globale guiderà gli standard e i formati futuri dei media il 19 giugno

GHENT, Belgio–(BUSINESS WIRE)–La Alliance for Open Media (AOMedia) ha annunciato oggi che ospiterà il AOMedia Research Workshop Europe 2023 insieme a QoMEX 2023, a Ghent, in Belgio. Il workshop di Alliance si svolgerà lunedì 19 giugno 2023, dalle 10:00 alle 21:30. Questo workshop segna la prima volta in cui l’evento di Alliance si terrà in Europa, in un raduno senza precedenti di leader del settore e pionieri accademici nel settore dei codec dei media.





