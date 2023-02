Riassunto: Un vasto studio multicentrico, condotto su casi reali, dimostra che la piattaforma Viz.ai fa guadagnare minuti critici nella cura dell’ictus

Lo studio, condotto presso 166 centri in 17 Stati, indica che la coordinazione della cura basata sull’IA è cruciale per la gestione dell’ictus acuto

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Viz. ai, leader nel campo della coordinazione della cura e del rilevamento della malattia basati sull’intelligenza artificiale (IA) e TeleSpecialists LLC, un’organizzazione di proprietà di medici che offre servizi di gestione e impegnata nel fornire un’eccezionale cura dei pazienti in casi psichiatrici e neurologici di emergenza e di non emergenza tramite la telemedicina, ha annunciato che oggi sono stati presentati nuovi dati alla International Stroke Conference (ISC) ricavati dallo studio VALIDATE (Validation of Artificial intelligence to Limit Delays in Acute stroke Treatment and Endovascular therapy). Lo studio ha dimostrato che l’uso da parte degli ospedali della piattaforma Viz di coordinazione della cura basata sull’IA è stato associato a una riduzione di 39,5 minuti dal momento dell’arrivo del paziente a quello del primo contatto con il neurointerventista per stabilire la necessità di un possibile trattamento endovascolare di emergenza.





