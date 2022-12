Riassunto: Un terzo delle aziende prevede che l’attuale clima inflazionistico durerà per più di due anni – Taulia

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Un terzo delle aziende globali prevede che l’attuale clima inflazionistico continuerà per più di due anni, secondo un nuovo studio condotto da Taulia. Le previsioni sono state più pessimiste nel Regno Unito, dove oltre due su cinque (42%) aziende prevedono che l’alto tasso di inflazione perdurerà per oltre due anni, mentre un terzo (34%) delle aziende in Germania, più di un quarto a Singapore (29%) e negli Stati Uniti (27%) hanno espresso la stessa opinione.

Metà delle aziende a livello globale (50%) prevede che l’attuale contesto inflazionistico durerà da uno a due anni, e quasi due quinti (37%) delle aziende ritengono che l’inflazione peggiorerà nel corso del prossimo anno.

