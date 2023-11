Riassunto: Un sondaggio di Regula rivela i Paesi meno attrezzati per i nomadi digitali

Regula, sviluppatore globale di dispositivi forensi e soluzioni di verifica dell’identità, ha condotto un sondaggio sul percorso utenti dei nomadi digitali – professionisti in movimento. I risultati hanno rivelato nazioni in cui l’interazione iniziale con le organizzazioni, particolarmente il processo di verifica, è più frustrante. È interessante notare che gli Stati Uniti si distinguono come il Paese in cui i titolari di passaporti stranieri incontrano le maggiori difficoltà nei procedimenti di verifica rispetto ai loro colleghi in altri Paesi.









RESTON, Va.–(BUSINESS WIRE)–Durante l’indagine sul percorso dei nomadi digitali come nuovi clienti, Regula ha stilato un elenco delle dieci attività più comuni svolte in varie località negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Spagna, negli Emirati Arabi Uniti e in Messico.

