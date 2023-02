Riassunto: Un nuovo sondaggio rivela che i chatbot ancora non rispondono alle aspettative dei consumatori

Un sondaggio globale indica che i consumatori valutano la qualità della loro esperienza con i chatbot 6,4/10

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Oggi Cyara, azienda che sviluppa la premiata piattaforma automatizzata di assicurazione dell’esperienza del cliente (CX), ha pubblicato un nuovo studio condotto a livello mondiale che mostra che sebbene la maggior parte dei clienti desideri usare i chatbot per l’assistenza automatizzata, molte aziende non offrono esperienze positive a tale riguardo anche se si affidano sempre di più a questo software come metodo principale di interazione online con i clienti. Inoltre, più della metà dei clienti ritiene che un’esperienza, positiva o negativa, con un chatbot rispecchi la qualità complessiva della marca.

Il sondaggio, commissionato da Cyara a Forrester Consulting e condotto a novembre 2022, esplora le opinioni dei consumatori sui chatbot.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Adele Fairclough / Jacqueline Booker



Cyara@ElevenHundredAgency.com

T.: +44(0)20 7688 5202