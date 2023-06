Riassunto: Un nuovo rapporto mostra che le aziende stanno accelerando l’adozione di soluzioni edge all’avanguardia per anticipare la concorrenza con quasi il 70% di soluzioni edge innovative volte a risolvere sfide aziendali critiche

La relazione di NTT sui vantaggi di edge è il frutto di un’indagine condotta su 600 aziende che utilizzano soluzioni di edge per consentire il processo decisionale basato sui dati; timori svelati riguardo alle capacità sulle infrastrutture.

L’88% menziona il 5G come importante attivatore; coloro che combinano il 5G privato e soluzioni edge riferiscono i maggiori benefici.

Il 93% considera edge come un vantaggio competitivo.

Le principali ragioni per investire in edge sono: sostenere l’automazione e l’IA, nonché l’accesso ai dati in tempo reale seguite dall’efficienza operativa e dall’aumento dei dispositivi IoT .

Le industrie che sfruttano le soluzioni edge sono quelle manifatturiere, sanitarie, di trasporti e logistica, energia e utility, nonché i servizi finanziari.

SAN JOSE, Calif. e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–NTT Ltd., un’infrastruttura IT leader a livello globale e società di servizi, ha pubblicato oggi una relazione sui vantaggi edge secondo la quale, sebbene i 2/3 delle aziende che investono in soluzioni edge stia risolvendo sfide commerciali del mondo reale e più di 8 organizzazioni su 10 prevedono di dipendere da servizi edge di terze parti per crescere nei prossimi due anni, quasi il 40% di coloro che stanno pianificando implementazioni edge temono che le attuali capacità delle infrastrutture non saranno in grado di sostenere le promesse edge.

