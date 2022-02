Riassunto: Un nuovo rapporto di ricerca definisce “evolutiva” la strategia di decision intelligence di Pyramid Analytics

Lo studio descrive nel dettaglio i progressi tecnologici dell’azienda dagli esordi quale codice sorgente per Microsoft Power BI sino alla posizione all’avanguardia nell’analitica e business intelligence

LONDRA, NEW YORK e TEL AVIV, Israele–(BUSINESS WIRE)–Pyramid Analytics è protagonista di un nuovo studio condotto da 451 Research, l’unità di ricerca tecnologica aziendale di S&P Global Market Intelligence. Il rapporto “Pyramid Analytics Plants Stake in Decision Intelligence Ground” (Pyramid Analytics s’impone nel campo della decision intelligence) redatto da Krishna Roy, Analista ricercatore senior del team Dati, AI e analitica presso S&P Global Market Intelligence, esamina la piattaforma di decision intelligence di Pyramid Analytics nel contesto del mercato emergente della decision intelligence che gli esperti considerano la prossima fase evolutiva nel campo dell’analitica e business intelligence (analytics and business intelligence, ABI).

La piattaforma di decision intelligence di Pyramid è l’ABI di prossima generazione concepita appositamente per fornire un’esperienza decisionale ottimizzata, unificata e inclusiva.

