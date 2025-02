Riassunto: Un nuovo rapporto di NTT DATA espone la crisi di responsabilità nell’AI: l’81% dei leader aziendali chiede una leadership dell’AI più chiara per evitare il rischio e supportare l’innovazione

La crescita vertiginosa dell'AI sta superando il ritmo della governance: i dirigenti faticano a bilanciare innovazione, responsabilità ed etica, sollevando allarmi per il futuro dell'adozione dell'AI

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Un nuovo studio di NTT DATA, leader globale nei servizi digitali per le aziende e l'IT, rivela che le aziende si stanno affrettando per adottare l'AI, ma una lacuna nelle responsabilità minaccia di minarne il progresso. Oltre l'80% dei dirigenti riconosce che la leadership, la governance e la preparazione del personale non riescono a stare al passo con i progressi dell'AI, mettendo a rischio investimenti, sicurezza e fiducia del pubblico.

