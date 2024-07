Riassunto: Un nuovo libro di Jack Dangermond pubblicato dalla casa editrice Esri esplora la creazione di un futuro migliore tramite i moderni sistemi di informazione geografici (GIS)

The Power of Where: A Geographic Approach to the World’s Greatest Challenges mostra la potenza della tecnologia geospaziale

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, leader mondiale nel settore dell’intelligenza della localizzazione, oggi ha annunciato la pubblicazione, il prossimo mese, di The Power of Where: A Geographic Approach to the World’s Greatest Challenges.





Scritto dal presidente Esri Jack Dangermond insieme a un team Esri dedicato e a numerosi collaboratori, questo importante nuovo libro esplora l’approccio geografico – un modo di risolvere problemi utilizzando l’analisi spaziale per percepire e comprendere schemi che vanno dalle migrazioni della fauna selvatica all’innalzamento del livello dei mari, alla pianificazione urbana e alla produzione alimentare.

